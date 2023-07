La Braderie d’été Nérac, 20 juillet 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Les commerçants et artisans de Nérac vous proposent la Braderie d’été sur 3 jours du jeudi 20 au samedi 22 juillet avec les dernières promotions de l’été !.

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Nérac’s shopkeepers and craftsmen offer you a 3-day Summer Braderie from Thursday July 20 to Saturday July 22, with the latest summer specials!

Del jueves 20 al sábado 22 de julio, los comerciantes y artesanos de Nérac celebran su Braderie d’été de 3 días, con todas las ofertas del verano

Die Händler und Handwerker von Nérac bieten Ihnen die dreitägige Sommerbraderie von Donnerstag, dem 20. Juli, bis Samstag, dem 22. Juli, mit den letzten Sonderangeboten des Sommers an!

