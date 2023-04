La tisseuse d’histoires Château-musée Henri IV, 18 juillet 2023, Nérac.

Contes pour enfants de 5 à 10 ans par Agnès Le Part, conteuse. Sur réservation.

Agnès Le Part file et brode les mots pour nous conter les plus belles histoires. Elle vous proposera en contes un voyage au milieu des œuvres avec des histoires de princes et de princesses, de rois et de chevaliers saupoudrées d’un nuage de licorne et d’une étincelle de dragon….

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 11:30:00. EUR.

Château-musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tales for children from 5 to 10 years old by Agnès Le Part, storyteller. On reservation.

Agnès Le Part spins and embroiders words to tell us the most beautiful stories. She will offer you a journey through the works of art with stories of princes and princesses, kings and knights, sprinkled with a cloud of unicorn and a spark of dragon…

Cuentos para niños de 5 a 10 años a cargo de Agnès Le Part, cuentacuentos. Con reserva previa.

Agnès Le Part hila y borda palabras para contarnos las más bellas historias. Le hará viajar a través de las obras de arte con historias de príncipes y princesas, reyes y caballeros, salpicadas con una nube de unicornio y una chispa de dragón…

Märchen für Kinder von 5 bis 10 Jahren von Agnès Le Part, Märchenerzählerin. Nur mit vorheriger Reservierung.

Agnès Le Part spinnt und stickt die Worte, um uns die schönsten Geschichten zu erzählen. Sie wird Ihnen in ihren Märchen eine Reise durch die Werke vorschlagen, mit Geschichten von Prinzen und Prinzessinnen, Königen und Rittern, die mit einer Wolke aus Einhörnern und einem Funken Drachen bestreut sind…

Mise à jour le 2023-04-14 par OT de l’Albret