Fête nationale à Nérac Nérac, 14 juillet 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

21h30 : concert de l’Harmonie Municipale

22h30 : feu d’artifice sur la Baïse

Soirée dansante avec DJ.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



9:30pm: concert by the Harmonie Municipale

10:30 pm: fireworks display on the Baïse river

Evening dance with DJ

21.30 h: Concierto de la Banda Municipal de Música

22.30 h: fuegos artificiales en el río Baïse

Baile nocturno con DJ

21:30 Uhr: Konzert der Harmonie Municipale

22:30 Uhr: Feuerwerk über dem Fluss Baïse

Tanzabend mit DJ

Mise à jour le 2023-07-05 par OT de l’Albret