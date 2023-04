Mystère à la Cour Château musée Henri IV, 13 juillet 2023, Nérac.

Murder Party avec la compagnie Paradoxales. Tout public, dès 12 ans, sur réservation.

C’est la stupeur à la cour du Roi de Navarre… Un acte de sorcellerie vient d’être commis à l’intérieur du château ! Glissez-vous dans la peau d’un personnage de la Renaissance et résolvez cette énigme historico-policière ! Pour démêler le vrai du faux, il faudra rester sur ses gardes et ne pas se laisser piéger par les apparences … Une soirée à partager en famille !.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 23:00:00. EUR.

Château musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Murder Party with the company Paradoxales. All audiences, from 12 years old, by reservation.

The court of the King of Navarre is astonished? An act of witchcraft has just been committed inside the castle! Slip into the shoes of a Renaissance character and solve this historical-political enigma! To unravel the truth, you’ll have to stay on your guard and not let yourself be trapped by appearances? An evening to share with your family!

Murder Party con la compañía Paradoxales. Todos los públicos, a partir de 12 años, previa reserva.

La corte del rey de Navarra está asombrada? ¡Acaba de cometerse un acto de brujería en el interior del castillo! ¡Métase en la piel de un personaje renacentista y resuelva este enigma histórico-político! Para desentrañar la verdad de lo falso, tendrás que mantenerte en guardia y no dejarte atrapar por las apariencias? ¡Una velada para compartir en familia!

Murder Party mit der Compagnie Paradoxales. Für alle Altersgruppen ab 12 Jahren, mit Reservierung.

Am Hof des Königs von Navarra herrscht Entsetzen Im Schloss wurde ein Akt der Hexerei begangen! Schlüpfen Sie in die Rolle einer Person aus der Renaissance und lösen Sie dieses historisch-kriminalistische Rätsel! Um das Wahre vom Falschen zu trennen, müssen Sie auf der Hut sein und dürfen sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen? Ein Abend für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-04-14 par OT de l’Albret