Visite guidée du Vieux Nérac Avenue Mondenard, 11 juillet 2023, Nérac.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme basé à Nérac pour une découverte pédestre de la ville : le Parc Royal de la Garenne, le vieux Nérac et ses quartiers Renaissance, l’église Saint-Nicolas et l’extérieur du Château Henri IV..

2023-07-11 à ; fin : 2023-08-29 12:00:00. EUR.

Avenue Mondenard Office de tourisme de l’Albret

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meet at the Tourist Office based in Nérac for a walking tour of the town: the Parc Royal de la Garenne, the old Nérac and its Renaissance quarters, the Saint-Nicolas church and the exterior of the Château Henri IV.

Encuentro en la Oficina de Turismo de Nérac para una visita a pie de la ciudad: el Parque Real de la Garenne, el casco antiguo de Nérac y sus barrios renacentistas, la iglesia de Saint-Nicolas y el exterior del Castillo Henri IV.

Treffen Sie sich am Office de Tourisme mit Sitz in Nérac, um die Stadt zu Fuß zu erkunden: den königlichen Park Parc Royal de la Garenne, das alte Nérac und seine Renaissanceviertel, die Kirche Saint-Nicolas und das Äußere des Schlosses Henri IV.

