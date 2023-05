Amuse-toi et « maquette » ton château ! Château musée Henri IV, 11 juillet 2023, .

Atelier de fabrication de maquette avec Nathalie Tisné. Jeune public, 7/12 ans (avec un parent). Sur réservation.

Petits visiteurs, après une découverte rapide des maquettes exposées au Château-musée, direction l’atelier pour construire une petite maquette du château avec sa tourelle, sa galerie et ses belles colonnes torses, ses fenêtres à meneaux… Cette activité ludique et créative vous fera découvrir l’architecture du château. Découpage, collage, couleurs, éléments naturels et imagination seront donc au rendez-vous ! Et vous repartirez avec votre jolie création..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 12:30:00. EUR.

Château musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Model making workshop with Nathalie Tisné. Young public, 7/12 years old (with a parent). On reservation.

Young visitors, after a quick discovery of the models exhibited at the Château-musée, head for the workshop to build a small model of the castle with its turret, its gallery and its beautiful twisted columns, its mullioned windows? This fun and creative activity will help you discover the architecture of the castle. Cutting, collage, colors, natural elements and imagination will be at the rendez-vous! And you will leave with your beautiful creation.

Taller de modelismo con Nathalie Tisné. Público joven, 7/12 años (con uno de los padres). Previa reserva.

Tras una rápida ojeada a las maquetas expuestas en el Château-musée, diríjase al taller para construir una pequeña maqueta del castillo con su torreón, su galería y sus hermosas columnas retorcidas, sus ventanas ajimezadas.. Esta actividad lúdica y creativa le hará descubrir la arquitectura del castillo. Recorte, collage, colores, elementos naturales e imaginación Y saldrás de aquí con tu propia creación.

Workshop zur Herstellung eines Modells mit Nathalie Tisné. Junges Publikum, 7/12 Jahre (mit einem Elternteil). Mit Voranmeldung.

Kleine Besucher: Nach einer kurzen Entdeckung der Modelle, die im Schlossmuseum ausgestellt sind, geht es in den Workshop, um ein kleines Modell des Schlosses mit seinem Türmchen, seiner Galerie und seinen schönen gedrehten Säulen, seinen Sprossenfenstern usw. zu bauen Bei dieser spielerischen und kreativen Aktivität lernen Sie die Architektur des Schlosses kennen. Schneiden, kleben, Farben, natürliche Elemente und Fantasie sind hier gefragt! Sie werden Ihre eigene Kreation mit nach Hause nehmen.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de l’Albret