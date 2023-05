Forum emploi & formation : services à la personnes 51 Quai de la Baise, 1 juin 2023, Nérac.

Offres d’emploi et de formation.

Conseil et accompagnement.

Aide au financement.

Vous êtes à la recherche d’une emploi ? d’une formation ? d’une reconversion ? d’une information ?

Vous souhaitez exercer un métier dans le secteur social ? d’aide à domicile ?

Vous souhaitez travailler avec des enfants ? des personnes âgées ?

Rendez-vous au forum de l’emploi et de la formation pour les services à la personne le jeudi 1er juin à l’Espace d’Albret de Nérac..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 12:30:00.

51 Quai de la Baise Espace d’Albret

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Job and training offers.

Advice and support.

Help with financing.

Are you looking for a job? training? retraining? information?

Do you want to work in the social sector?

Do you want to work with children or the elderly?

Come to the employment and training forum for personal services on Thursday, June 1 at the Espace d’Albret in Nérac.

Oportunidades de empleo y formación.

Asesoramiento y apoyo.

Ayuda a la financiación.

¿Busca empleo, formación, reciclaje, información?

¿Quiere trabajar en el sector social?

¿Quiere trabajar con niños? ¿con personas mayores?

Ven al foro de empleo y formación para los servicios a la persona el jueves 1 de junio en el Espace d’Albret de Nérac.

Stellen- und Ausbildungsangebote.

Beratung und Begleitung.

Hilfe bei der Finanzierung.

Sie sind auf der Suche nach einem Job? einer Ausbildung? einer Umschulung? einer Information?

Sie möchten einen Beruf im sozialen Sektor ausüben? als Haushaltshilfe?

Möchten Sie mit Kindern oder älteren Menschen arbeiten?

Besuchen Sie das Beschäftigungs- und Ausbildungsforum für personenbezogene Dienstleistungen am Donnerstag, den 1. Juni, im Espace d’Albret in Nérac.

