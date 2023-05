Concert : Steak Les Tanneries, 20 mai 2023, Nérac.

Steak est un trio de pop-folk expérimentale fondé en 2013 à Tours.

Inclassable, le trio l’est tant par son instrumentation (voix, synthés, batterie, contrebasse, électronique, saxophones, banjo…) que par sa direction artistique, proposant une pop vocale inédite qui n’est pas sans rappeler les Beach Boys, Eels, Animal Collective, mais aussi le free énergique de Keith Jarrett ou d’Ornette Coleman.

Planante, lunaire, dansante, aussi sinueuse qu’aventureuse, la musique de STEAK est faite de chansons à tiroirs aux structures et aux sons surprenants, à l’intérieur desquelles les voix s’enchevêtrent, se confondent et se retrouvent..

2023-05-20

Les Tanneries Rue du Prieuré

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Steak is an experimental pop-folk trio founded in 2013 in Tours.

Unclassifiable, the trio is so both by its instrumentation (voice, synths, drums, double bass, electronics, saxophones, banjo…) and by its artistic direction, proposing an original vocal pop that is reminiscent of the Beach Boys, Eels, Animal Collective, but also the energetic free music of Keith Jarrett or Ornette Coleman.

Hovering, lunar, dancing, as sinuous as adventurous, STEAK’s music is made of songs with surprising structures and sounds, inside which the voices get entangled, confused and found.

Steak es un trío de pop-folk experimental fundado en 2013 en Tours.

Inclasificable, el trío lo es tanto por su instrumentación (voz, sintetizadores, batería, contrabajo, electrónica, saxofones, banjo…) como por su dirección artística, proponiendo un pop vocal original que recuerda a los Beach Boys, Eels, Animal Collective, pero también a la enérgica música libre de Keith Jarrett u Ornette Coleman.

Planeadora, lunar, danzante, tan sinuosa como aventurera, la música de STEAK se compone de canciones con estructuras y sonidos sorprendentes, dentro de los cuales las voces se enredan, se funden y se encuentran.

Steak ist ein experimentelles Pop-Folk-Trio, das 2013 in Tours gegründet wurde.

Das Trio ist sowohl durch seine Instrumentierung (Stimmen, Synthesizer, Schlagzeug, Kontrabass, Elektronik, Saxophone, Banjo…) als auch durch seine künstlerische Leitung unklassifizierbar. Es bietet einen neuartigen Vokalpop, der an die Beach Boys, Eels, Animal Collective, aber auch an den energiegeladenen Free von Keith Jarrett oder Ornette Coleman erinnert.

Die Musik von STEAK ist schwebend, mondhaft, tanzbar, ebenso kurvenreich wie abenteuerlich und besteht aus schubladenartigen Songs mit überraschenden Strukturen und Klängen, in denen sich die Stimmen ineinander verflechten, verschmelzen und wiederfinden.

