Printemps à la Ferme, 13 mai 2023, Nérac.

L’Association Agriculture et Tourisme en Lot-et-Garonne organise la 3ème édition du Printemps à la Ferme, le dimanche 14 mai, nos producteurs vous invitent sur leur ferme pour vivre l’expérience et savourer leurs produits à la ferme, au printemps !

Le dimanche 14 mai, vous pourrez sillonner le département où 40 fermes ouvriront leurs portes pour vous accueillir, dans la bonne humeur et la convivialité. En famille ou entre amis, faites votre programme et partez à la découverte des fermes, de leurs histoires….

En Albret, découvrez les fermes :

– Les Récoltes de Toupie à Montesquieu

– Domaine de Lapeyrade à Calignac

– Ferme de la Palombière à Moncrabeau

– Domaine du Frandat à Nérac

– Château de Salles à Feugarolles.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Association Agriculture and Tourism in Lot-et-Garonne organizes the 3rd edition of Spring on the Farm, on Sunday, May 14, our producers invite you to their farm to experience and enjoy their products on the farm, in spring!

On Sunday, May 14, you can travel throughout the department where 40 farms will open their doors to welcome you in a good mood and conviviality. With family or friends, make your own program and discover the farms and their stories.

In Albret, discover the farms:

– Les Récoltes de Toupie in Montesquieu

– Domaine de Lapeyrade in Calignac

– Farm of the Palombière in Moncrabeau

– Domaine du Frandat in Nérac

– Castle of Salles in Feugarolles

La asociación Agriculture et Tourisme en Lot-et-Garonne organiza el domingo 14 de mayo la 3ª edición de Printemps à la Ferme (Primavera en la granja). Nuestros productores le invitan a sus granjas para vivir y degustar sus productos en la granja, ¡en primavera!

El domingo 14 de mayo podrá recorrer el departamento, donde 40 granjas le abrirán sus puertas para acogerle en un ambiente de buen humor y convivencia. En familia o entre amigos, elabore su propio programa y descubra las granjas y sus historias.

En Albret, descubra las granjas:

– Les Récoltes de Toupie en Montesquieu

– Domaine de Lapeyrade en Calignac

– Granja La Palombière en Moncrabeau

– Domaine du Frandat en Nérac

– Castillo de Salles en Feugarolles

Die Association Agriculture et Tourisme en Lot-et-Garonne organisiert am Sonntag, den 14. Mai, die dritte Ausgabe des « Printemps à la Ferme » (Frühling auf dem Bauernhof). Unsere Erzeuger laden Sie auf ihre Höfe ein, um ihre Produkte auf dem Bauernhof zu erleben und zu genießen – im Frühling!

Am Sonntag, den 14. Mai, können Sie durch das ganze Departement reisen, wo 40 Bauernhöfe ihre Türen öffnen, um Sie in guter Laune und Geselligkeit zu empfangen. Ob mit der Familie oder mit Freunden, stellen Sie sich ein Programm zusammen und entdecken Sie die Bauernhöfe und ihre Geschichten?

Entdecken Sie die Bauernhöfe im Albret:

– Les Récoltes de Toupie in Montesquieu

– Domaine de Lapeyrade in Calignac

– Ferme de la Palombière in Moncrabeau

– Domaine du Frandat in Nérac

– Château de Salles in Feugarolles

