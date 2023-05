Escape Game « Mon Cabinet de curiosités » Médiathèque Yves Chaland, 3 mai 2023, Nérac.

« Le Capitaine Fracasse, célèbre explorateur, recrute des matelots pour sa prochaine aventure. Afin de sélectionner les meilleurs, il a installé son cabinet de curiosités en ville et y a caché une suite d’indices permettant de trouver la combinaison de son coffre au trésor ! ​Ferez-vous partie des plus hardis, capables de craquer son code secret et de rejoindre son équipage ? »

​La Médiathèque de Nérac vous invite à venir découvrir du 3 mai au 1er juin 2023 « Mon Cabinet de curiosités » de la Compagnie Ribambelle. C’est une installation ludique qui est – tout à la fois – un parcours d’objets rocambolesques (soigneusement récupérés, chinés et scénographiés) et un jeu d’énigmes coopératif à la manière d’un « escape game ».

Aux horaires d’ouvertures de la médiathèque :

– mardi et jeudi : 14h-18h

– mercredi : 9h-12h et 13h30-18h30

– samedi : 9h-12h30 et 13h30-17h30

A partir de 7 ans..

« Captain Fracasse, the famous explorer, is recruiting sailors for his next adventure. In order to select the best ones, he has set up his cabinet of curiosities in town and hidden a series of clues to find the combination of his treasure chest… Will you be one of the most daring, able to crack his secret code and join his crew?

the Media Library of Nerac invites you to discover from May 3 to June 1, 2023 « My Cabinet of Curiosities » of the Ribambelle Company. It is a playful installation which is ? at the same time ? a journey of incredible objects (carefully recovered, mantled and scenographed) and a game of cooperative enigmas in the manner of an « escape game ».

During the opening hours of the media library:

– tuesday and thursday : 2-6pm

– wednesday: 9am-12pm and 1:30pm-6:30pm

– saturday: 9am-12:30pm and 1:30pm-5:30pm

From 7 years old.

« El capitán Fracasse, el famoso explorador, está reclutando marineros para su próxima aventura. Para seleccionar a los mejores, ha instalado su gabinete de curiosidades en la ciudad y ha escondido una serie de pistas para encontrar la combinación de su cofre del tesoro… ¿Serás tú uno de los más audaces, capaz de descifrar su código secreto y unirte a su tripulación?

la Mediateca de Nérac le invita a descubrir « Mon Cabinet de curiosités » (Mi gabinete de curiosidades) de la Compagnie Ribambelle del 3 de mayo al 1 de junio de 2023. Se trata de una instalación lúdica que es, al mismo tiempo, un recorrido de objetos increíbles (cuidadosamente recuperados, recubiertos y escenografiados) y un juego de enigmas cooperativos a la manera de un « juego de escape ».

Durante el horario de apertura de la mediateca

– martes y jueves: 14.00-18.00 h

– miércoles: de 9.00 a 12.00 h. y de 13.30 a 18.30 h

– sábado: de 9.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 17.30 h

A partir de 7 años.

« Kapitän Fracasse, ein berühmter Entdecker, sucht Matrosen für sein nächstes Abenteuer. Um die Besten auszuwählen, hat er sein Kuriositätenkabinett in der Stadt eingerichtet und dort eine Reihe von Hinweisen versteckt, die es ermöglichen, die Kombination seiner Schatztruhe zu finden! ?Werden Sie zu den Kühnsten gehören, die seinen Geheimcode knacken und sich seiner Mannschaft anschließen können? »

die Mediathek von Nérac lädt Sie ein, vom 3. Mai bis zum 1. Juni 2023 « Mon Cabinet de curiosités » der Compagnie Ribambelle zu entdecken. Es handelt sich um eine spielerische Installation, die gleichzeitig ein Parcours mit unglaublichen Objekten (sorgfältig gesammelt, aufgestöbert und szenografiert) und ein kooperatives Rätselspiel im Stil eines « Escape Games » ist.

Zu den Öffnungszeiten der Mediathek :

– dienstag und Donnerstag: 14:00-18:00 Uhr

– mittwoch: 9:00-12:00 Uhr und 13:30-18:30 Uhr

– samstag: 9h-12h30 und 13h30-17h30

Ab 7 Jahren.

