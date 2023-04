Soirée Passion BD Le Petit Théâtre de Nérac, 27 avril 2023, Nérac.

Les amis d’Yves Chaland vous invitent à une soirée spéciale Passion BD au Petit Théâtre de Nérac pour remercier les bénévoles régionaux et susciter des vocations de bénévoles !

Soirée conviviale autour de la bande dessinée pour partager notre passion et découvrir tout ce que nous pouvons faire ensemble !

Entrez dans les coulisses des Amis d’Yves Chaland.

Réservez la date et prévenez vos ami-es pour leur faire partager cette soirée !.

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . EUR.

Le Petit Théâtre de Nérac Z.I Labarre

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Les amis d’Yves Chaland invite you to a special Passion BD evening at the Petit Théâtre de Nérac to thank the regional volunteers and to inspire new volunteers!

A friendly evening around comics to share our passion and discover what we can do together!

Enter the backstage of the Friends of Yves Chaland.

Save the date and tell your friends to share this evening!

Les amis d’Yves Chaland le invitan a una velada especial de Passion BD en el Petit Théâtre de Nérac para dar las gracias a los voluntarios regionales y animar a nuevos voluntarios

Una velada amistosa en torno a los cómics para compartir nuestra pasión y descubrir lo que podemos hacer juntos

Descubra los entresijos de los Amigos de Yves Chaland.

Reserve la fecha y diga a sus amigos que compartan esta velada

Die Freunde von Yves Chaland laden Sie zu einem besonderen Abend mit Comic-Passion im Petit Théâtre in Nérac ein, um den regionalen Freiwilligen zu danken und neue Berufungen für freiwillige Helfer zu wecken!

Geselliger Abend rund um den Comic, um unsere Leidenschaft zu teilen und zu entdecken, was wir alles gemeinsam tun können!

Blicken Sie hinter die Kulissen der « Amis d’Yves Chaland ».

Reservieren Sie sich das Datum und informieren Sie Ihre Freunde, damit sie an diesem Abend teilhaben können!

Mise à jour le 2023-04-20 par OT de l’Albret