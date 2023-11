Mélissa Laveaux ESPACE D’ALBRET, 7 novembre 2023, NERAC.

Mélissa Laveaux ESPACE D’ALBRET. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 18.8 à 21.8 euros.

En formidable conteuse des eaux profondes, la chanteuse et compositrice revisite les berceuses célébrant des héroïnes que l’Histoire a oubliées. Elle convoque amazones, sorcières, militantes rebelles et déesses pour créer une toute nouvelle mythologie : alternative, moderne et féministe. À travers sa voix cuivrée et envoûtante, Mélissa Laveaux, entourée de musicien·nes sorcier·es, met sa poésie militante et son groove chamanique au service d’une pop engagée. Mélissa Laveaux

ESPACE D’ALBRET NERAC QUAI DE LA BAISE Lot-et-Garonne

