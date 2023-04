BROCANTE Nepvant Catégories d’Évènement: Meuse

Nepvant

BROCANTE, 20 mai 2023, Nepvant. Brocante à Nepvant – 1 euros le mètre – Restauration sur place

Réservation par téléphone. Tout public

Samedi 2023-05-20 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR. Nepvant 55700 Meuse Grand Est



Flea market in Nepvant – 1 euro per meter – Catering on site

Reservation by phone Rastro en Nepvant – 1 euro por metro – Catering in situ

Reserva por teléfono Trödelmarkt in Nepvant – 1 Euro pro Meter – Verpflegung vor Ort

Telefonische Reservierung Mise à jour le 2023-04-15 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

