Château de l’Empéri, le mardi 3 août à 21:00

Népomucène… un titre à la Amélie Nothomb pour un programme qui titille les sens avec, notamment, une œuvre de Johann Nepomuk Hummel ou Jean Népomucène… Albert Guinovart (1962-) Sonata pour saxophone et piano (2008) Eudes Bernstein saxophone soprano Albert Guinovart piano Max Reger (1873-1916) Serenade opus 141a Emmanuel Pahud flûte Maja Avramovic violon Joaquín Riquelme García alto Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) Quintette avec piano opus 87 (1802) Daishin Kashimoto violon Joaquin Riquelme Garcia alto Claudio Bohórquez violoncelle Olivier Thiery contrebasse Frank Braley piano Maurice Ravel (1875-1937) Trio en la mineur M.67 (1914) Gordan Nikolić violon Claudio Bohórquez violoncelle Frank Braley piano

30 / 15€ / gratuit pour les – de 20 ans / Déjeuner Gastronomique 35 – 45€

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-08-03T21:00:00 2021-08-03T23:00:00

