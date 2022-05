NEP en concert, 15 juillet 2022, .

NEP en concert

2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15 23:30:00

EUR NEP, duo Ska/Punk/Rock Festif, groupe de la région Chalonnaise, est la dernière mouture née de la rencontre entre un sax alto et un diato, il y a plus de 15ans. Fidèle à la composition de la boisson mythologique qui apporte l’oubli et dissipe la mélancolie d’où ils tirent leur nom, Nép’nthès, ou NEP pour les afficionados, ces deux acolytes vous transporteront dans leur univers à la fois survolté et mélodique, où le PUNK et le SKA rejoignent le ROCK FESTIF pour porter des textes en français. Et ne vous fiez pas aux apparences, même si c’est un duo, batterie, basse et guitare endiablées sont bien présentes pour porter les 2 solistes dont l’énergie sur scène fera à coup sûr monter l’ambiance de la salle et vous fera bouger, chanter, danser, voire même pogoter ! Bref, un pur concert 100% SKA PUNK ROCK FESTIF à ne pas manquer !!!!

