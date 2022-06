Néons sur scènes Néons-sur-Creuse Néons-sur-Creuse Catégories d’évènement: 36220

Néons-sur-Creuse

Néons sur scènes Néons-sur-Creuse

2022-08-12 16:00:00 – 2022-08-14

2022-08-12 16:00:00 – 2022-08-14

Néons-sur-Creuse 36220 L’ACEL Théâtre est de retour cette année et vous attend dans différents lieux de la commune pour un petit festival sous le signe du théâtre avec musique et contes. Plusieurs compagnies se joignent à l’ACEL pour vous proposer un programme éclectique. Les interplateaux seront assurés par la Wilson 5, une fanfare de rue provoquant une irrésistible envie de bouger. Festival de théâtre avec musique et contes. +33 2 54 37 73 63 L’ACEL Théâtre est de retour cette année et vous attend dans différents lieux de la commune pour un petit festival sous le signe du théâtre avec musique et contes. Plusieurs compagnies se joignent à l’ACEL pour vous proposer un programme éclectique. Les interplateaux seront assurés par la Wilson 5, une fanfare de rue provoquant une irrésistible envie de bouger. Néons-sur-Creuse

