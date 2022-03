Neon Festival Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Neon Festival Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta Nice

2022-07-24

2022-07-24 – 2022-07-24 Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta

Nice Alpes-Maritimes Cette année, le Neon Festival débarque à Nice !

C’est l’occasion de se regrouper pour fêter la fin de l’année et bien profiter du soleil du Sud en faisant ses meilleurs pas sur le dancefloor sous le signe de l’électro ! +33 4 97 13 51 16 http://www.tdv-nice.org/ Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta Nice

