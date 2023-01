Néoloco… le four solaire Valmont Valmont Valmont Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

2023-03-01 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-01

Seine-Maritime Valmont Conférence présentée par Arnaud Crétot. Nous referons brièvement l’itinéraire qui a amené à démarrer en Normandie la première boulangerie solaire d’Europe. Puis en tirant les ficelles, nous verrons comment les nouvelles formes d’organisations permettent de transformer l’agriculture locale, le transport, et plus largement l’économie tout en sécurisant nos besoins de bases. A ce jour plus d’une dizaine d’artisans en France ont répliqué le modèle initié chez NeoLoco en France mais aussi à l’étranger. Et le message commence à passer auprès du public avec un livre à paraître fin février 2023 et auprès des institutions qui s’intéressent de près au projet. mercredi 1er mars 2023 à 18h

salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

06 24 33 12 34

https://sasdit.org/

