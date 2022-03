Néolithique anthropocène. Jean-Paul Demoule, Valérie Disdier & Michel Lussault Galerie De natura rerum, 18 mars 2022, Arles.

Néolithique anthropocène. Jean-Paul Demoule, Valérie Disdier & Michel Lussault

Galerie De natura rerum, le vendredi 18 mars à 18:00

### Dialogue autour des 12 000 dernières années… Rencontre autour de l’ouvrage original _Néolithique anthropocène_, avec les deux directeurs de l’ouvrage, Michel Lussault et Valérie Disdier, ainsi que Jean-Paul Demoule et le photographe François Deladerrière. ### Les invités * Michel Lussault, géographe, professeur à l’ENS de Lyon, directeur de l’École urbaine de Lyon ; * Valérie Disdier, historienne de l’art, urbaniste, directrice adjointe de l’école ; * François Deladerrière, photographe ; * Jean-Paul Demoule, archéologue et ancien président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), professeur émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ### Le livre : Néolithique anthropocène. Dialogue autour des 12 000 dernières années Editions 205, « A partir de l’anthropocène », août 2021 Néolithique Anthropocène. Dialogue autour des douze mille dernières années donne à lire et à voir des réflexions engagées autour de l’empreinte humaine sur la planète : les empreintes transformatrices au Néolithique, révélatrices de l’interrelation de l’humanité avec le reste du vivant, les empreintes prédatrices sur les ressources et les corps de la culture de plantation dès le début du XVIe siècle, les empreintes toxiques visibles après la Seconde Guerre mondiale constitutives de la « grande accélération ». Questionner l’origine de cette crise de l’habitabilité de la Terre et entrevoir sa complexité, c’est aussi ouvrir les possibles pour l’avenir. S’arrêter sur ces douze mille dernières années permet d’appréhender tout à la fois la richesse et l’ampleur des transformations effectuées par notre espèce, en peu de temps : si l’on se représente l’existence de la Terre de ses origines à nos jours comme une journée de 24 heures, Homo Sapiens arrive à 23 h 14 ! Pour entendre ou entrevoir cette complexité et répondre à diverses sensibilités, cet ouvrage fait cohabiter plusieurs régimes d’expression : les entretiens de Thibaut Sardier avec Jean-Paul Demoule et Michel Lussault, de Bérénice Gagne avec Christine Chivallon ; les textes de Muriel Gandelin, de Michel Lussault ; les cartes d’Axelle Grégoire ; les photographies de François Deladerrière ; l’exposition « La Terre en héritage, du Néolithique à nous » du musée des Confluences explicitée par Christian Sermet. Tous participent à une mise en récits de notre histoire en mouvement et en rebondissements. [Pour en savoir plus, commander ou réserver le livre](https://librairie.denaturarerum.fr/9782919380404)

Entrée libre

Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



