3 5 Une soirée de rencontres avec Barbara Stiegler, Sandra Lucbert, Christophe Pébarthe dans le cadre de la Biennale des écritures du réel #6 (70 évènements du 16 mars au 12 juin 2022 à Marseille) proposée par Théâtre La Cité – Espace de récits communs.

L’Espace Julien accueille une seconde soirée dans le cadre de la Biennale #6 le 16 mai 2022 avec le concert littéraire “Entrer dans la couleur” d’Alain Damasio et Yan Péchin.



“Ce que Zeus avait fait pour nous rendre capables, le capitalisme n’avait qu’à le défaire. Il suffisait d’y travailler – dans un esprit socratique. Bien faire entrer par les oreilles le sentiment de l’impuissance.”

Sandra Lucbert, Le ministère des contes publics



Cheminons avec Barbara Stiegler, philosophe et professeure à l’Université Bordeaux-Montaigne, Sandra Lucbert, écrivaine, et Christophe Pébarthe, maître de conférences en histoire antique à l’Université Bordeaux-Montaigne, pour une participation à l’effort de réveil !



Enrayer la fabrique du consentement qui refuse toute rationalité à l’individu et au collectif. Faire apercevoir les mécaniques de déformation du langage qui sapent les conditions de possibilités de la démocratie.

Rendre explicite l’ensemble des logiques d’appauvrissement des services publics en faveur d’intérêts financiers.

Produire une perturbation des réflexes, un desserrement du jeu de langage. Détricoter les discours qui nous gouvernent.



18h30 > Mots et maux de la démocratie

Christophe Pébarthe – Barbara Stiegler

Quelle filiation et quelles divergences entre la démocratie grecque antique et la démocratie représentative contemporaine ? Que révèle la crise sanitaire de l’état de nos démocraties ?



20h > Pause autour d’un verre



20h30 > Le service d’ordre est aussi dans la langue

Barbara Stiegler – Sandra Lucbert

Comment des opérations de langage transforment-elles en “intérêt général” la destruction pure et simple de l’État social ? Méthodes de luttes en littérature et en philosophie politique.



Rencontres diffusées sur Radio Grenouille (88.8 FM, DAB+ et webradio).

