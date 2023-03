Talk Function as a Service Néo-Soft Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Talk Function as a Service Néo-Soft Tours, 30 mars 2023, Tours. Talk Function as a Service Jeudi 30 mars, 18h30 Néo-Soft Tours Participez à notre nouvel évènement Talk en présentiel dans notre agence à Tours autour du FAAS animé par notre Technical Officer, Frederic NIHUELLOU.

Lors de cet échange, vous assisterez à une présentation et à une démonstration sur les meilleures pratiques, les tendances et les défis liés à l’utilisation du FaaS dans les applications modernes Néo-Soft Tours 31 rue de la Milletière Tours (37100) Tours 37100 Douets Milletière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T18:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T18:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00 #Cloud #FaaS Néo-Soft services

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Néo-Soft Tours Adresse 31 rue de la Milletière Tours (37100) Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Néo-Soft Tours Tours

Néo-Soft Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Talk Function as a Service Néo-Soft Tours 2023-03-30 was last modified: by Talk Function as a Service Néo-Soft Tours Néo-Soft Tours 30 mars 2023 Néo-Soft Tours Tours Tours

Tours Indre-et-Loire