Néo-romantiques, un moment oublié de l’art moderne Musée Marmottan Monet, 8 mars 2023, Paris.

Du mercredi 08 mars 2023 au dimanche 18 juin 2023 :

jeudi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 9 à 14 euros

Le musée Marmottan Monet présente du 8 mars au 18 juin 2023, l’exposition « Néo-Romantiques, Un moment oublié de l’art moderne 1926-1972 ».

Près d’une centaine d’œuvres, issues de collections privées et publiques sont réunies pour faire (re)découvrir l’un des premiers mouvements post-modernes fondé sur la remise en cause de l’abstraction et sur le retour à la figure. Sous le commissariat de Patrick Mauriès, l’exposition met à l’honneur les artistes ayant participé à ce courant, tels que le français Christian Bérard (1902-1949), les russes Pavel Tchelitchew (1898-1957), Eugène (1899-1972) et Leonid Berman (1898-1976) et le hollandais Kristians Tonny (1907-1977).

D’abord réunis à Paris, dans les années 1920, ces derniers vont participer à la scène artistique américaine, anglaise et italienne créant des ponts entre Picasso, le surréalisme, les figuratifs du XXe siècle et les arts vivants pour lesquels ils créèrent des spectacles mémorables.

Musée Marmottan Monet 2, RUE LOUIS-BOILLY 75016 Paris

Contact : https://www.marmottan.fr/

© Estate of Sir Francis Rose/photograph © England & Co Sir Francis Rose (1909-1979), L’Ensemble, 1938, Huile sur toile, 200,5 x 350,5 cm England & Co. Gallery