Néo Métissage Projet Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Néo Métissage Projet Le Baiser Salé, 5 mai 2022, Paris. Le jeudi 05 mai 2022

de 21h30 à 23h59

. payant Tarif plein sur place : 25€ Tarif web sur le site internet : 20€ Tarif réduit (voir conditions) : 10€

Né de l’idée de deux musiciens de jazz du Venezuela, Néo Métissage est un projet qui partage la musique traditionnelle autrement.

Speranza Galez voix Nicolas Ruiz guitare Yannick Benoit sax Anthony Jouravski cbasse Mailo Rakotonanahary batterie Né de l’idée de deux musiciens de jazz du Venezuela, Néo Métissage est un projet qui partage la musique traditionnelle autrement. En 2015, Speranza Galez (chanteuse et productrice) rencontre Nicolàs Ruiz (guitariste, arrangeur et compositeur) à l’université des Arts du Venezuela où leur première idée voit le jour ; celle d’une fusion entre la musique vénézuélienne et le langage du jazz. Continuant de travailler ensemble dans divers groupes de jazz à Caracas, c’est en 2019 lors de leur arrivée sur Paris qu’ils décident de mettre en place l’idée du projet vénézuélien : Néo Métissage. Les deux musiciens construisent leur projet autour de différents styles de musique vénézuélienne comme le « culo e puya », le « merengue caraqueno », la « tonada » ou encore le « San Millàn » et les mêlent, grâce aux arrangements de Nicolàs Ruiz, à la richesse harmonique du jazz et différents éléments de la musique du monde. Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220505 0142333771 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220505

