Néo Métissage featuring Samy THIEBAULT Sunset & Sunside, 28 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 28 septembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

"Une atmosphère de world music mélangée aux éléments traditionnels avec la richesse harmonique du jazz" Neo Métissage naît de l'idée de Speranza Galez de chanter la musique vénézuélienne dans une atmosphère de world music et est arrangé par Nicolás Ruiz aux styles différents ("culo 'e puya" "merengue caraqueño" et "tonada") où il a bien su mélanger ces éléments traditionnels avec la richesse harmonique du jazz et différents éléments des musiques du monde.

Date complète :

2021-09-28T20:30:00+02:00_2021-09-28T22:00:00+02:00

