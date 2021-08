Nenna – LES RIAS 2021 Baye, 25 août 2021, Baye.

Nenna – LES RIAS 2021 2021-08-25 19:12:00 – 2021-08-25 19:57:00

Baye Finistère

Compagnie Raoui

Fouchère (10) – Théâtre de rue – 45 min

(Création 2020) – jauge : 200 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS

Avec Nenna (« »mamie » », en arabe algérien), Morgane Audoin nous emmène dans sa quête : retrouver la recette idéale des Msemens, galettes feuilletées à base de semoule que sa grand-mère lui prépare depuis l’enfance. Une recette, un savoir-faire qui a traversé le temps, les frontières, et l’exil. Sur la route, des fragments d’histoires de guerre, d’indépendance et d’immigration sur l’histoire de la France et de l’Algérie… Un témoignage intime, tantôt léger, tantôt grave, pour faire résonner un récit commun.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

