Neniu + Moyen âge + Amor Fati LA DAME DE CANTON, 24 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Neniu : Moitié troubadour/moitié ordinateur portable. Ça commence à 20h avec Moyen Age qui chantera ses trop belles chansons puis Amor Fati qui jouera le live de son EP « Mai, le joli mai » a 21h puis Neniu à 22h avec une nouvelle version de mon live contenant des surprises surprenantes. LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

