Nenia Ira

2022-12-15 19:00:00 – 2022-12-15 Nenĭa Iră joue et fait référence aux musiques traditionnelles Méditerranéennes tout en créant des chansons résolument originales et contemporaines.

Elle présentera à la Fabulerie son premier album ! Sortie de l’album de Nenia Ira. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

