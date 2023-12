N’en perdez pas une Mouette ! Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris N’en perdez pas une Mouette ! Maison Paris Nature Paris, 31 janvier 2024, Paris. Le mercredi 31 janvier 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Atelier] Au cœur de l’hiver, nombreuses sont les mouettes le long de la Seine, des canaux et sur les bassins de parcs parisiens. Le soir, elles se regroupent en dortoir dans Paris ou en proche banlieue. D’où viennent-elles ? Que mangent-elles ?… Après une présentation en salle, observation de ces oiseaux au bord des bassins du Parc floral. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/3041?deco=brand

Michel Louis Synnassamy Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Paris Nature Paris latitude longitude 48.8395051711396,2.44177694913248

Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/