NEMS-B La Dame du Mont, 5 mars 2022, Marseille.

NEMS-B

La Dame du Mont, le samedi 5 mars à 21:00

Né en 1979 à Aix-en-Provence, Nahim Bendjilali alias Nems-B se passionne très vite pour la culture vinyle ainsi que la Soul, Funk, Jazz, Hip Hop. Il découvre la Techno et la House Music au milieu des années 90. Il gère Phonons et Deepness Road avec sa célèbre série de podcasts et d’événements. C’est pour sa sélection musicale, ses compétences précises de DJ avec 15 ans d’expérience et ses valeurs positives qu’il est autant respecté dans le circuit. Nems-B joue régulièrement en France où il est très respecté. Il a joué dans des clubs comme Concrète, Glazart, Le Batofar et La Java (Paris), Le Boutleg (Bordeaux) et Terminal (Lyon), La Kulture (Strasbourg). Il se produit également régulièrement au One Again Club, au Baby Club et aux Jardins Suspendus (Marseille), une grande fête sur un rooftop face à la Méditerranée. Dans le sud de la France, il a également joué au Smarties Bar (Nice) et au tristement célèbre Spartacus Club (Aix-en Provence).

Entrée libre

♫HOUSE MUSIC♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T00:30:00