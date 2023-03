Némésis – Théâtre de l’Odéon/Ateliers Berthier (Paris) ATELIERS BERTHIER, 21 avril 2023, PARIS.

Némésis – Théâtre de l’Odéon/Ateliers Berthier (Paris) ATELIERS BERTHIER. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

MENESISd’après le roman de Philip Rothmise en scène Tiphaine Raffiercréation aux Ateliers Berthierdurée estimée 2h45avec Clara Bretheau, Eric Challier, Maxime Dambrin, Judith Derouin, Juliet Doucet, François Godart, Alexandre Gonin, Maika Louakairim, Tom Menanteau, Hélène Patarot, Edith Proust, Stuart Seide, Adrien Serreet les musicien·ne·s de l’ensemble Miroirs Etendus Clément Darlu, Emmanuel Jacquet, Lucas Ounissi, Clémence Sarda, Claire Voisin avec la participation du Choeur d’enfants du Conservatoire de Saint-Denis : Suzanne, Anouchka, Félicie, Zoé, Gift, Blessing, Maïa, Jetro, Liyanie, Mahaut, Hajar, Martha, Hannah, Nouha, Zoé, Maud, Paloma, Léonie, Alice, Maïa, Man, Thaïs, Anna, Calie (en alternance)direction Erwan Picquet1944 : Bucky Cantor, jeune professeur de gymnastique de la communauté juive de Newark, est réformé : trop myope pour combattre ! Alors que ses amis débarquent sur les côtes normandes, c’est sur un terrain de sport du New Jersey qu’il doit enseigner aux jeunes garçons dont il a la responsabilité, la détermination, la virilité, la force physique et l’héroïsme. Survient un événement terrible : une épidémie de poliomyélite. Enfin l’occasion pour Bucky d’un grand rôle tragique et d’un face-à-face tourmenté avec le destin : qui est responsable de la propagation de cette maladie tueuse d’enfants ? Dieu – un de ses interlocuteurs de prédilection ? Les moustiques ? Les Italiens ? Voire Bucky Cantor lui-même ? Mais à force de chercher le sacrifice, de vouloir donner un sens au malheur absurde de la maladie, c’est Némésis qu’il va rencontrer : la déesse de la vengeance, celle qui châtie la mégalomanie des humains.L’anticonformisme de Philip Roth, son sens énigmatique de la parabole, son intelligence ravageuse, ont passionné Tiphaine Raffier. Après avoir mis en scène l’an dernier dans La réponse des Hommes des situations ambivalentes et des personnages en clair-obscur, son écriture s’inspire cette fois de l’ironie acérée de Roth, où méchanceté et tendresse forment un alliage grinçant. Puisant dans ces zones d’inconfort pour nourrir son travail avec les acteurs, elle s’empare du roman avec la fantaisie dystopique qui caractérise son théâtre. Némésis Némésis

