Némésis – Les Passeurs de l’Impalpable Fabrique à Impros (La), 27 mai 2022, Nantes. 2022-05-27

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non de 9€ à 12€ Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com/programmation Tout public Comment un instant peut changer le cours d’une ou… de plusieurs vies ? Un musicien, deux comédiens. Une heure. Némésis est une comédie humaine dramatique narrant l’histoire et la rencontre de deux personnages. A partir des propositions du public, les trois acolytes vous feront voyager au travers de leurs relations. Une question se posera tout au long de leur récit : sont-ils amis ou… ennemis ? Ce format improvisé (le premier de cette compagnie) s’appuie sur des procédés cinématographiques tels que le champ/contre-champ. Le tout suit aussi une trame musicale totalement improvisée au piano. Spectacle proposé par les Passeurs de l’Impalpable. Avec Fred Baz, Nicolas Bonnaud et Tim Garret. Durée : environ 1h. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

