Parvis de la Basilique Saint-Michel archange, le samedi 7 août à 21:30

Nemanja Radulovic • Violon Les Trilles du Diable • Quintette à cordes Guillaume Fontanarosa • Violon Frédéric Dessus • Violon Kristina Atanasova • Alto Anne Biragnet • Violoncelle Nathanaël Malnoury • Contrebasse **PROGRAMME** **T.A. Vitali** : Chaconne en sol mineur **P.I. Tchaïkovski** : Méditation (Extrait de « Souvenir d’un lieu cher” op.42) **J. Brahms** : Scherzo (Extrait de la “Sonate F-A-E”) **J.S. Bach** : Toccata et Fugue en ré mineur (arr. A. Sedlar) **A. Sedlar** : Spring in Japan **A. Annunziata** : “Meltemi” **E. Morricone** : Cinema Paradiso **C. Gardel** : Por Una Cabeza **V. Monti** : Csárdás GRANDS INTERPRETES Parvis de la Basilique Saint-Michel archange Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T21:30:00 2021-08-07T23:30:00

