LaCoustiK, le vendredi 3 juin à 20:30

Nelya, artiste montante de la scène RnB, vient clôturer la saison culturelle ! Elle chante depuis son plus jeune âge. Métisse guadeloupéenne – italienne, elle puise sa musique dans ses origines. Chanteuse aux multiples influences, elle a signé en 2020 sur le label Green Moonkeyz (Marwa Loud, Sadek,…). Pour cette soirée spéciale, elle sera accompagnée de Sultan Nash (DJ) et Myr au clavier. CONCERT DEBOUT – plus d’infos au 02 23 43 64 38

tarif plein 12€, tarif réduit 10€

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:00:00

