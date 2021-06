Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Nelson Freyre Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux Grains, le mardi 8 juin à 20:00

### Les Grands Interprètes _« Nelsinho »_ avait cinq ans lorsqu’il a joué pour la première fois dans un vieux cinéma de Boa Esperança. Sept décennies plus tard, sa carrière a fait de lui une légende. Elégance, subtilité, toucher de rêve et tête dans les étoiles, le Brésilien n’en a pas fini de révéler au monde chef-d’oeuvres et raretés. Nelson Freire, Piano ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/nelson-freire/) //www.youtube.com/embed/SZXdodWkYGM

De 20 € à 64 €

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-08T20:00:00 2021-06-08T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Halle aux Grains Toulouse