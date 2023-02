Nelick L’AFFRANCHI, 14 avril 2023, MARSEILLE.

Nelick L’AFFRANCHI. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 20:00 (2023-03-23 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

High-Lo (L-R-21-8203 & L-R-21-8204) présente : ce concert. Nelick À seulement 25 ans, nelick est déjà identifié dans le rap français depuis de nombreuses années. Après des débuts à freestyler seul dans son coin, un groupe éphémère avec le rappeur Lord Esperanza, plusieurs mixtapes et EP en solo qui lui valent une communauté de fans soudés Oes «kiwis»); le jeune artiste de Champigny-sur-Marne n’est clairement plus un rookie. Pour le cinquième projet de sa carrière, nelickse rapproche de cet artiste total qu’il veut devenir. Une ambition portée par le désir de créer son propre espace musical, son petit royaume nostalgique et coloré – où son groove toujours plus assumé puise à la fois dans le rap, le R&B et l’indie-pop – loin des tendances actuelles du rap français. Ce nouvel EP – le premier réalisé avec la complicité du label indépendant Entreprise (Fishbach, Bagarre, Jade … ) -marque un changement de catégorie. Pour teaser son retour, rien de mieux qu’un titre fracassant et acéré. Et c’est exactement ce qu’est « Mac Lesggy », concentré d’insolence et de technique. nelicka délibérément opté pour un morceau très rap qui dénote avec le reste de l’EP – et pour lequel il a immédiatement pensé à la scène. Comme il le dit lui-même: «Je suis un rappeur. Donc mes concerts, c’est du rap :je veux que les gens sautent et transpirent». Toujours « hyper nostalgique », le rappeur fait ici référence à cet animateur star des années 2000, puits de science aux lunettes iconiques, prétexte parfait à un exercice d’égo-trip pour un morceau de rap. Sautillante et aérienne, la production du morceau est parsemée de bruitages emblématiques du jeu vidéo Sonic. Un premier single à l’allure de peaktime, calibré pour que le public entre en transe.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). – Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) Nelik

L’AFFRANCHI MARSEILLE 212, Bld de Saint Marcel Bouches-du-Rhone

