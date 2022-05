Nèl Sortie de disqueS Saint-Affrique Saint-Affrique Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Affrique

Nèl Sortie de disqueS Saint-Affrique, 27 mai 2022, Saint-Affrique. Nèl Sortie de disqueS 30 route de Lapeyre Saint-Affrique

2022-05-27 – 2022-05-27

30 route de Lapeyre Saint-Affrique Aveyron Saint-Affrique EUR DISQUES :

-Assis-là

-Musiques de voyages

Un soirée à ne pas manquer ! Albums disponibles sur place.

Buvette sur place avec la bière locale La Brasserie L’Astrolabe A l’occasion de la sortie de ses deux derniers disques, Nèl proposera un concert authentique ou il vous fera découvrir ses nouveaux morceaux ! DISQUES :

-Assis-là

-Musiques de voyages

Un soirée à ne pas manquer ! Albums disponibles sur place.

Buvette sur place avec la bière locale La Brasserie L’Astrolabe OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

30 route de Lapeyre Saint-Affrique

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN ADT AveyronADT Aveyron

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint-Affrique Autres Lieu Saint-Affrique Adresse 30 route de Lapeyre Ville Saint-Affrique lieuville 30 route de Lapeyre Saint-Affrique

Nèl Sortie de disqueS Saint-Affrique 2022-05-27 was last modified: by Nèl Sortie de disqueS Saint-Affrique Saint-Affrique 27 mai 2022

Saint-Affrique