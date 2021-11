NEKOLO : NOUVELLES GRAINES Nozay, 23 décembre 2021, Nozay.

NEKOLO : NOUVELLES GRAINES Salle des étangs 3 route de la Base de Loisirs Nozay

2021-12-23 – 2021-12-23 Salle des étangs 3 route de la Base de Loisirs

Nozay Loire-Atlantique Nozay

Deux comédiens musiciens Jean-Bernard Lefèvre et Jean-Marie Chesne dit « Pom » du groupe Toubab’ouch (35), présenteront en décembre à Nozay, un spectacle articulé autour du conte, de la musique et du théâtre d’ombres, sur le thème de la nature et de l’écologie.

Ce spectacle intitulé « NEKOLO : NOUVELLES GRAINES » permettra peut-être d’ouvrir un dialogue, une réflexion sur le monde de demain.

SYNOPSIS

Dès 3 ans – 50 min

Humour / Théâtre / Science / Marionnettes

Depuis la nuit des temps, un petit village perdu dans la brousse cultive la graine de koulioukan. On a toujours dit que cette graine poussait grâce à la divinité Nékolo.

Un jour, un étranger nommé Momosantos arrive et leur propose, pour être plus heureux, des graines génétiquement modifiées.

La village va alors être confronté au monde moderne.

Nékolo est une farce musicale moderne qui traite les sujets de l’écologie, des OGM et de l’argent. Ce spectacle ouvre un débat sur le monde tel qu’il est et laisse à chacun sa propre réflexion.

Comédiens / Musiciens : Jean-Bernard Lefèvre et Philippe Grivois

Proposé par le Centre Socioculturel LaMano

Nékolo : un spectacle pour toute la famille sur le thème de la nature et de l’écologie.

contact@csc-lamano.fr +33 2 40 79 35 04 https://lamano.centres-sociaux.fr/

Salle des étangs 3 route de la Base de Loisirs Nozay

