Haute-Garonne 24.8 EUR 24.8 Le Neko Light Orchestra réinterprète les meilleures musiques de la filmographie de Quentin Tarantino au cours d’un show dejanté ! Si les B.O. de « Pulp Fiction » et « Kill Bill » Vol.1 et 2 sont très présentes dans ce concert, aucun des films n’a été oublié : de « Reservoir Dogs » à « Django Unchained », en passant par « Inglorious Bastards », « Les Huit Salopards », sans oublier « Boulevard de la Mort ». Et aussi un concert hommage aux plus belles musiques de la série britannique culte « Dr Who ». Sur scène deux batteries, basse, guitare électrique, violoncelle et violon électrique, flûte, piano et claviers de l’espace pour un voyage rock mélodique hors du temps à l’intérieur du Tardis du Neko Light Orchestra. 2 concerts dans la même soirée !

