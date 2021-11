NEKO LIGHT ORCHESTRA Bruguières, 27 novembre 2021, Bruguières.

NEKO LIGHT ORCHESTRA LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières

2021-11-27 – 2021-11-28 LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie

Bruguières Haute-Garonne Bruguières

29.8 EUR Au programme:

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 : 15h à 19h

– Concert hommage: aux musiques des chefs d’oeuvres du cinéma d’animation japonais, un enchantement pour les oreilles, un spectacle familial aux nuances d’émotions rares et fortes.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 : 21h À 23h30

– Concert inédit en création: entre références aux univers et compositions originales, le voyage sera dense et varié au coeur des cultures de l’imaginaire et pour le Neko Light Orchestra le premier concert de composition, et avec les 19 musiciens du collectif sur scène !

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 : 19h À 22h

– Grande soirée du Jeu Vidéo: Un double voyage onirique qui ravira les fans de ces jeux vidéos mais aussi les mélomanes curieux !

Le Neko Light Orchestra vient fêter ses 10 ans au Bascala le temps d’un week-end exceptionnel et bourré de concerts inédits !

