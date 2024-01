Loratzen Nekatoenea Hendaye, dimanche 3 mars 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 11:00:00

fin : 2024-03-03

Lore est jardinière et elle est absorbée dans son travail et dans ses habitudes. Elle contrôle tout, du moins c’est ce qu’elle pense…

Petit à petit, Lore perçoit quelque chose au loin, puis plus près d’elle. Ça la gêne dans son travail et dans sa vie.

Au fur et à mesure, les peines de Lore se mettent à nu. Dans le spectacle, le langage visuel, sonore, verbal, invisible, révèle la complexité du personnage qui cherche sa singularité. Un spectacle de danse, de théâtre, de musique et de chant plein d’humour et de poésie.

.

Nekatoenea Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Hendaye Tourisme & Commerce