le vendredi 25 novembre à 20:30

Le 14 janvier 2022, **NEJ** est de retour avec **SOS (Chapitre 2)**, le second volet de son récit. Cette grande voix française offre une seconde partie à **SOS (Chapitre 1)** sorti en juin 2021 qui a connu un grand succès, notamment grâce au titre **“Ma Colombe”**. Grâce à sa signature vocale inédite, mélange de **r’n’b** et de **vibes à tonalités orientales**, elle chante majestueusement ce que lui dicte sa plume : des histoires d’amour, celles qui passionnent mais qui blessent aussi. Dans ses textes, elle parle de tous les types de relations : l’amour qui vous transporte du paradis en enfer, l’amitié qui vous trahit et les familles qui vous déçoivent. Sa tournée française promet d’être un succès car ses dates parisiennes sont déjà complètes.

23€ (Prévente) / 26€ (Sur place)

NEJ sera en concert à la Rock School Barbey le 25 novembre 2022 ! Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

2022-11-25T20:30:00 2022-11-25T23:30:00

