Neil Saidi & Clément Trimouille Quartet 38Riv Jazz Club Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 12 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€

Bebop, Hardbop, Bigbop, allsortsofbops, call it as you want, de la belle musique en perspective !

A l’occasion de leur carte blanche mensuelle, les musiciens du Zoot Collectif proposent un 4tet transatlantique entre Paris et la grande Pomme. Il est formé par deux des membres fondateurs du Zoot Collectif : Clément Trimouille à la guitare et Neil Saidi au saxophone ténor. S’ajoutent au duo deux musiciens new yorkais : leur ami de longue date et contrebassiste Philip Ambuel, et le batteur Adam Ray.

Neil Saidi : saxophone

Clément Trimouille : guitare

Philip Ambuel : contrebasse

Adam Ray : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/58

38riv