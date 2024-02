Neil GRANT expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, jeudi 1 août 2024.

Neil GRANT expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains Manche

Vendredi

Photographies Pop Art

Vous l’avez peut-être déjà rencontré à la ferme, nous avons fait appel au talentueux Neil Grant pour immortaliser la dernière édition du Cara-Meuh festival ! et l’aventure humaine que l’événement représente.

Pour sa première exposition à la ferme, c’est un tout autre univers que l’artiste a décidé de nous partager.

En effet, lorsque nous vivons et travaillons à côté du Mont St Michel, nous pouvons parfois devenir blasés de sa magnificence visuelle, oubliant son statut d’icône et le considérant simplement comme un aimant touristique.

Dans le cadre de son travail quotidien, le photographe franco-écossais Neil Grant prend régulièrement des photos dites “classiques” du Mont St Michel mais, dans cette exposition, il photographie l’iconographie du Mont et de certains de ses habitants les plus connus à travers un objectif Pop Art, utilisant le photomontage, l’art numérique, la couleur et son imaginaire comme outils de création.

Dates clés

Mercredi 31 juillet de 16h à 18h30, permanence.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-30

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

