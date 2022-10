Neighbours Beauvais, 29 novembre 2022, Beauvais.

Neighbours

Rue Vinot Préfontaine Beauvais Oise

2022-11-29 – 2022-11-29

Beauvais

Oise

4 4 23 Avec Brigel Gjoka et Rauf « RubberLegz » Yasit.

Un pas de deux sublime et touchant, qui s’appuie sur les ancrages artistiques et culturels des deux interprètes, mais aussi sur leur relation d’humains, vive et sensible.

Nous sommes très heureux de vous présenter, en lien avec le Festival d’Automne à Paris, un duo de danse remarquable. Il s’agit d’un duo d’hommes, que leurs cultures et leurs formations à la danse séparent. En effet, l’un est d’origine kurde, Rauf « RubberLegz » Yasit, et l’autre d’origine albanaise, Brigel Gjoka.

Et si l’un, Rauf, est un autodidacte de la danse, venu du monde des danses urbaines, l’autre, Brigel, a suivi une formation classique, dans les écoles russes et françaises, avant de s’immerger dans la danse contemporaine, en travaillant notamment avec William Forsythe. C’est d’ailleurs ce dernier qui est à l’origine de leur rencontre, puisqu’il les avait engagés sur une magnifique pièce de groupe, A Quiet Evening of Dance. William Forsythe est un des plus grands chorégraphes contemporains. Américain vivant en Europe, on a pu dire de lui qu’il a créé l’irruption de la modernité dans le classique, créant un pont entre la danse telle qu’elle s’est codifiée sous Louis XIV et le hip hop. Il a su déceler chez Rauf et Brigel ce qui pouvait les réunir malgré leurs parcours si différents, et les a accompagnés dans la création de ce duo, qui prend toute sa mesure avec le musicien Ruşan Filiztek qu’ils ont associé à leur travail.

Rens. et réservations au 03 44 06 08 20 – billetterie@theatredubeauvaisis.com

Avec Brigel Gjoka et Rauf « RubberLegz » Yasit.

Un pas de deux sublime et touchant, qui s’appuie sur les ancrages artistiques et culturels des deux interprètes, mais aussi sur leur relation d’humains, vive et sensible.

Nous sommes très heureux de vous présenter, en lien avec le Festival d’Automne à Paris, un duo de danse remarquable. Il s’agit d’un duo d’hommes, que leurs cultures et leurs formations à la danse séparent. En effet, l’un est d’origine kurde, Rauf « RubberLegz » Yasit, et l’autre d’origine albanaise, Brigel Gjoka.

Et si l’un, Rauf, est un autodidacte de la danse, venu du monde des danses urbaines, l’autre, Brigel, a suivi une formation classique, dans les écoles russes et françaises, avant de s’immerger dans la danse contemporaine, en travaillant notamment avec William Forsythe. C’est d’ailleurs ce dernier qui est à l’origine de leur rencontre, puisqu’il les avait engagés sur une magnifique pièce de groupe, A Quiet Evening of Dance. William Forsythe est un des plus grands chorégraphes contemporains. Américain vivant en Europe, on a pu dire de lui qu’il a créé l’irruption de la modernité dans le classique, créant un pont entre la danse telle qu’elle s’est codifiée sous Louis XIV et le hip hop. Il a su déceler chez Rauf et Brigel ce qui pouvait les réunir malgré leurs parcours si différents, et les a accompagnés dans la création de ce duo, qui prend toute sa mesure avec le musicien Ruşan Filiztek qu’ils ont associé à leur travail.

Rens. et réservations au 03 44 06 08 20 – billetterie@theatredubeauvaisis.com

billetterie@theatredubeauvaisis.com +33 3 44 06 08 20 https://www.youtube.com/watch?v=WOWg7rbIqLw&feature=emb_title

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-10-19 par