Cérémonie Commémorative Néhou, 1 décembre 2023, Néhou.

Néhou,Manche

Cérémonie commémorative en hommage à la venue de la IIIème armée US et du général PATTON venus secrètement à NEHOU pour préparer l’opération COBRA – la percée d’Avranches.

Dans le cadre du 80ème anniversaire du débarquement, la cérémonie se déroulera en présence des cyclistes de la Voie de la Liberté, de la délégation d’une troupe de militaire US, de militaires français, membres de la famille PATTON, élus et porte-drapeaux..

2024-06-02 10:00:00 fin : 2024-06-02 12:00:00. .

Néhou 50390 Manche Normandie



Commemorative ceremony in honor of the arrival of the 3rd US Army and General PATTON, who secretly came to NEHOU to prepare Operation COBRA – the Avranches Breakthrough.

As part of the 80th anniversary of the D-Day landings, the ceremony will be attended by cyclists from the Voie de la Liberté, a delegation of US servicemen, French servicemen, members of the PATTON family, elected representatives and flag bearers.

Ceremonia conmemorativa de la llegada del 3er ejército estadounidense y del general PATTON, que acudió en secreto a NEHOU para preparar la operación COBRA – Avranches Breakthrough.

En el marco del 80º aniversario del desembarco del Día D, la ceremonia contará con la presencia de los ciclistas de la Voie de la Liberté, una delegación de militares estadounidenses, militares franceses, miembros de la familia PATTON, cargos electos y abanderados.

Gedenkzeremonie zu Ehren der Ankunft der III. US-Armee und von General PATTON, die heimlich nach NEHOU gekommen waren, um die Operation COBRA – den Durchbruch von Avranches – vorzubereiten.

Im Rahmen des 80. Jahrestags der Landung der Alliierten findet die Zeremonie in Anwesenheit der Radfahrer des Voie de la Liberté, der Delegation einer US-Militärtruppe, französischer Soldaten, Mitglieder der Familie PATTON, Abgeordneter und Flaggenträger statt.

Mise à jour le 2023-11-28 par CDT Manche