Randonnée « A la découverte des marais, de la biodiversité & du Bio » Néhou, 30 octobre 2023, Néhou.

Néhou,Manche

Partez à la découverte de Néhou, découvrez ce qu’est un marais ainsi que le parc Naturel Régional des marais du Cotentin & du Bessin. Visite guidée de 2h dans les marais avant de visiter la Ferme Bio Hébé et savourer tous ensemble un repas de Chez Hébé Restauration.

Inscription obligatoire sur le site internet www.lesodysseesdangel.com (avant le vendredi 20 octobre minuit).

15 Places disponibles..

2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-10-30 14:00:00. .

Néhou 50390 Manche Normandie



Discover Nehou, find out what a marsh is, and discover the Parc Naturel Régional des marais du Cotentin & du Bessin. Take a 2-hour guided tour of the marshes before visiting the Ferme Bio Hébé and enjoying a meal together at Chez Hébé Restauration.

Registration required on www.lesodysseesdangel.com (before midnight Friday October 20).

15 places available.

Descubra Nehou, descubra qué es una marisma y conozca el Parque Natural Regional de las Marismas de Cotentin y Bessin. Realice una visita guiada de 2 horas por las marismas antes de visitar la Ferme Bio Hébé y disfrutar juntos de una comida en Chez Hébé Restauration.

Inscripción obligatoria en el sitio web www.lesodysseesdangel.com (antes de la medianoche del viernes 20 de octubre).

15 plazas disponibles.

Entdecken Sie Néhou, erfahren Sie, was ein Sumpf ist, und lernen Sie den regionalen Naturpark der Sümpfe von Cotentin & Bessin kennen. Ein zweistündiger geführter Rundgang durch die Sümpfe, bevor Sie die Bio-Farm Hébé besuchen und gemeinsam eine Mahlzeit von Chez Hébé Restauration genießen.

Anmeldung auf der Website www.lesodysseesdangel.com erforderlich (bis Freitag, 20. Oktober, Mitternacht).

15 Plätze verfügbar.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche