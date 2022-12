Neguan 2023, temps fort de l’oralité La Bastide-Clairence, 7 janvier 2023, La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence.

Neguan 2023, temps fort de l’oralité

Salle Inessa de Gaxen La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

2023-01-07 01:00:00 – 2023-01-07 17:45:00

La Bastide-Clairence

Pyrénées-Atlantiques

La Bastide-Clairence

EUR 25 25 C’est un temps de restitution des ateliers se déroulant toute l’année autour de la voix chantée, l’éloquence, la philosophie, le récit et les échanges thématiques. C’est donc un événement porté et co-produit par les habitants, les participants, et le public devenu spect-acteur.

1h : Sussurrare (balade nocturne) avec Maddalena Luzzi

3h : berceuses avec Amaia Hiriart

5h : atelier philosophie avec Sylvie Mellina

7h : labo des langues (atelier)

8h38 : lever du soleil, petit-déjeuner

9h : concours d’éloquence avec Dylan Masson

11h : initiation des bouches avec Oier Bonebeltche, Pierre Coulomb, Kristof Hiriart

13h : repas chanté préparé par le chef Oier Bonebeltche

15h : Truc, track, troc, cartographie du village avec Marina Jolivet

17h : lecture partagée de l’Odyssée et galette

17h45 : coucher du soleil, clôture

C’est un temps de restitution des ateliers se déroulant toute l’année autour de la voix chantée, l’éloquence, la philosophie, le récit et les échanges thématiques. C’est donc un événement porté et co-produit par les habitants, les participants, et le public devenu spect-acteur.

1h : Sussurrare (balade nocturne) avec Maddalena Luzzi

3h : berceuses avec Amaia Hiriart

5h : atelier philosophie avec Sylvie Mellina

7h : labo des langues (atelier)

8h38 : lever du soleil, petit-déjeuner

9h : concours d’éloquence avec Dylan Masson

11h : initiation des bouches avec Oier Bonebeltche, Pierre Coulomb, Kristof Hiriart

13h : repas chanté préparé par le chef Oier Bonebeltche

15h : Truc, track, troc, cartographie du village avec Marina Jolivet

17h : lecture partagée de l’Odyssée et galette

17h45 : coucher du soleil, clôture

+33 7 49 29 16 42 Clarenza

BAT La Bastide

La Bastide-Clairence

dernière mise à jour : 2022-12-21 par