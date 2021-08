Nègrepelisse la cuisine centre d'art et de design Nègrepelisse, Tarn-et-Garonne ETHERSECTION la cuisine centre d’art et de design Nègrepelisse Catégories d’évènement: Nègrepelisse

Tarn-et-Garonne

ETHERSECTION la cuisine centre d’art et de design, 17 août 2021 09:00, Nègrepelisse. 17 août – 16 octobre Entrée libre et gratuite Une exposition de l’artiste Philippe Charles en collaboration avec Laetitia Bourget L’histoire d’une résidence de six mois qui a duré deux ans… En résidence à La cuisine depuis décembre 2019, Philippe Charles a semé, fait pousser, récolté, un ensemble et une multitude, d’œuvres, d’actions, de gestes, de performances qui se sont fondus et disséminés durant deux années dans notre paysage quotidien. L’exposition L’exposition est un écrin et une invocation des énergies qui renouvellent sans cesse le vivant : la rivière, la terre, le feu de la cuisson et les processus organiques, cycliques. Philippe Charles et Laetitia Bourget ont conçu cette exposition ensemble, travaillant sur des pièces communes, articulant leurs savoir-faire, avec l’aide de l’équipe de La cuisine. Nous sommes le 9 août, des escargots parcourent vaillamment les vitres de la salle d’exposition, y dépose la trace de leur passage. Du levain y est appliqué pour créer des vitraux monochromes qui adoucissent la lumière et saturent l’atmosphère en levure et bactéries.

Deux levains sont à disposition des visiteurs dans des récipients réalisés par Laetitia avec des argiles endémiques de leurs lieux d’ensemencement.

Des adobes sont au sol. Laetitia y grave des dessins, symboles invocateurs de l’énergie du feu de cuisson. Ces adobes forment une sole réfractaire de four à pain qui s’intitule « métamorphisme du cœur ».

Une plateforme est en cours de construction, elle nous offre un point de vue surélevé, permettant la contemplation de l’Aveyron qui s’écoule en contrebas du château, et surplombe l’espace d’exposition.

Au sol, des tracés fertiles se déploient dans l’espace comme un rhizome. Cette fresque mêle les tonalités d’argiles crues prélevées aux abords de l’Aveyron, dans son lit, sur ses rives, sur les causses d’Anglard, et dans la Brenne aux abords de la Creuse, la rivière près de laquelle vivent les artistes.

La fresque est formée de cercles d’argile tracés au sol, en échos aux cultures agissantes des blés, s’imbriquant les uns dans les autres. Les visiteurs traversant l’espace y laisseront leurs empreintes et effaceront progressivement les cercles à leur passage. la cuisine centre d’art et de design Nègrepelisse 82800 Nègrepelisse Tarn-et-Garonne mardi 17 août – 09h00 à 19h00

