Negrecoste – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre 33 Cours Mirabeau Restaurant Negrecoste Aix-en-Provence 2022-12-31 19:30:00

Bouches-du-Rhône EUR 175 175 // Menu //



● Apéritif :

Toast de foie gras à la datte

Barbajuan à la truffe

Saumon fumé, crème au citron vert

************************************

● Amuse bouche : L’oeuf et la truffe en brouillade aérienne

************************************

● Entrée : caviar au risotto de céleri et coquillages

************************************

● Poisson : le turbot aux langoustines, légumes d’antan glacés aux herbes sauce blanquette au Champagne

************************************

● Viande : le filet de bœuf truffé en tourte, salade frisée et jus truffé

************************************

● Fromage : Banon en légèreté, poire confite au pignon de pin et miel

************************************

● Pré-dessert : les agrumes à la cannelle, tuile fleurie

************************************

● Dessert : le chocolat et la truffe en fine tuile au grué sauce chocolat blanc à la truffe Vivez une expérience unique pour la Saint-Sylvestre, autour d’un menu d’exception élaboré par le Chef Guillaume Lemelle, accompagné du duo mélodieux Heyjee et de leur piano. +33 6 63 57 20 60 Negrecoste Hotel & Spa Restaurant Negrecoste 33 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-13

