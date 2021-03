Lesquin Boulanger - Siège Social Lesquin, Nord Négociation Annuelle Obligatoire Boulanger – Siège Social Lesquin Catégories d’évènement: Lesquin

Nord

Négociation Annuelle Obligatoire Boulanger – Siège Social, 26 mars 2021-26 mars 2021, Lesquin. Négociation Annuelle Obligatoire

Boulanger – Siège Social, le vendredi 26 mars à 09:30

Description :Le chef d’entreprise a l’obligation d’entamer des négociations dès lors que des organisations syndicales représentatives sont constituées dans l’entreprise. Ces négociations doivent porter sur des thématiques précises. Rappelons que la négociation annuelle obligatoire (NAO) consiste en une obligation de négocier mais en aucun cas la conclusion d’un accord n’est obligatoire. Description :Le chef d’entreprise a l’obligation d’entamer des négociations dès lors que des organisations syndicales représentatives sont constituées dans l’entreprise. Boulanger – Siège Social Av. de la Motte, 59810 Lesquin, France Lesquin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T09:30:00 2021-03-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lesquin, Nord Autres Lieu Boulanger - Siège Social Adresse Av. de la Motte, 59810 Lesquin, France Ville Lesquin